Vo veku 82 rokov zomrel americký filmový herec Ryan O'Neal

Los Angeles 9. decembra (TASR) - Americký herec Ryan O'Neal, známy z kultového filmu "Love Story" (1970), za ktorý bol nominovaný na Oscara, zomrel v piatok vo veku 82 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP, pre ktorú to potvrdil hercov syn.



"Môj otec dnes pokojne zomrel v kruhu svojich najbližších, ktorí ho podporovali a milovali tak ako on nás," napísal Patrick O'Neal na sociálnej sieti. Príčinu otcovej smrti neuviedol. Ryanovi O'Nealovi v roku 2012 diagnostikovali rakovinu prostaty, desať rokov po tom, čo mu prvýkrát diagnostikovali chronickú leukémiu.



O'Neal patril medzi najväčšie svetové filmové hviezdy sedemdesiatych rokov. Spolupracoval s mnohými najslávnejšími režisérmi tej éry, napr. s Petrom Bogdanovichom na filme "Papierový mesiac" (1973) alebo so Stanley Kubrickom na filme "Barry Lyndon" (1975). Vo filme Papierový mesiac si zahral so svojou dcérou Tatum, ktorá zaň získala Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe. Medzi O'Nealove úspechy patrí napríklad aj film "Čo je vám, doktor?" (1984), v ktorom si zahral s Barbrou Streisandovou. Dlhé roky bol životným partnerom herečky Farah Fawcettovej.