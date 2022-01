Vo veku 82 rokov zomrel režisér americkej novej vlny Peter Bogdanovich

Herec a režisér Peter Bogdanovich, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Los Angeles 7. januára (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel oceňovaný americký filmový režisér, kritik a herec Peter Bogdanovich. O jeho úmrtí podľa agentúry AFP informoval vo štvrtok jeho agent.Bogdanovich patril k autorom obdobia nazývaného Nový Hollywood, "postklasický Hollywood", či americkej novej vlny, z konca 60. do raných 80. rokov 20. storočia, keď sa v kinematografii presadila nová generácia mladých filmárov: William Friedkin, Robert Altman, Brian De Palma, George Lucas, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Michael Cimino či Francis Ford Coppola.Bogdanovich, syn imigrantov, ktorí ušli z Európy pred nacistami, vyštudoval herectvo a spočiatku sa venoval filmovej kritike, napokon sa sústredil na režírovanie filmov.Autorsky debutoval snímkou Terče (Targets - 1967), preslávilo ho však až Posledné filmové predstavenie (The Last Picture Show - 1971) - film bol nominovaný na prestížnu cenu Oscar v ôsmich kategóriách, pričom cenu získal napokon v dvoch. V roku 1990 nakrútil jeho pokračovanie pod názvom Texasville.Po bláznivej komédii Čo ďalej, pán doktor? (What's Up, Doc? - 1972) s Barbrou Streisandovou, nostalgickom Papierovom mesiaci (Paper Moon - 1973), kde za svoju rolu získala cenu Oscar len 10-ročná Tatum O'Nealová, kostýmovom príbehu Daisy Millerová (Daisy Miller -1974) a Nickelodeon (1976), začala Bogdanovichova kariéra upadať.Vo veľkej miere to spôsobila násilná smrť modelky Playboya Dorothy Strattenovej, s ktorou mal Bogdanovich pomer a ktorú zavraždil jej manžel. K tragédii došlo pred uvedením Bogdanovichovho filmu A všetci sa smiali (They All Laughed): Strattenová v tejto snímke účinkovala vo svojej prvej hlavnej role po boku Audrey Hepburnovej.Neskôr sa Bogdanovich stal známym aj medzi mladšími filmovými a televíznymi fanúšikmi, keď hral napr. rolu psychiatra v seriáli Sopranovci a dídžeja vo filme Kill Bill nakrúteného režisérom Quentinom Tarantinom.