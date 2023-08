Vo veku 82 rokov zomrel spoluzakladateľ spoločnosti Adobe John Warnock

San José 21. augusta (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel v sobotu spoluzakladateľ americkej softvérovej spoločnosti Adobe John Warnock. Spoločnosť to oznámila vo svojom nedeľňajšom vyhlásení, z ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.



Príčinu smrti tohto počítačového vedca, vynálezcu a podnikateľa v oblasti technológií nezverejnili.



"Je to smutný deň pre komunitu Adobe a priemysel, pre ktorý bol desaťročia inšpiráciou," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Adobe Shantanu Narayen v e-maile zaslanom zamestnancom.



Warnock založil Adobe v roku 1982 spolu s Charlesom Geschkem, ktorý zomrel v roku 2021 ako 81-ročný. V roku 2000 odišiel z postu generálneho riaditeľa, ale do roku 2017 bol predsedom predstavenstva, pričom sa o túto funkciu delil s Geschkem. Warnock zostal aj potom členom správnej rady spoločnosti.



"John bol jedným z najväčších vynálezcov našej generácie, ktorý významne ovplyvnil spôsob, akým komunikujeme slovom, obrazom a videom. Spolupráca s ním za uplynulých 25 rokov bola vrcholom mojej profesionálnej kariéry," dodal Narayen.



Počas Warnockovho pôsobenia vo funkcii šéfa vytvorila spoločnosť Adobe štandardný softvér pre podnikanie, grafický dizajn, fotografovanie, strih videa či nahrávanie zvuku, približuje technologický webový portál The Verge.



Spoločnosť vyvinula produkty ako PostScript, Illustrator, Photoshop, Acrobat so súborovým formátom PDF, Premiere Pro alebo Lightroom, ktoré definujú éru osobných počítačov, podporujúc kreativitu a príležitosti miliónov ľudí.



John Warnock po sebe zanechal tri deti a manželku Marvu, ktorá navrhla pôvodné logo spoločnosti Adobe.