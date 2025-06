Vo veku 82 rokov zomrel športovec a úspešný podnikateľ Anton Kajlich

Bratislava 22. júna (TASR) - Vo veku 82 rokov zomrel v sobotu (21. 6.) v austrálskom Brisbane bývalý reprezentačný vodnopólový brankár a úspešný podnikateľ Anton „Anti“ Kajlich. Patentoval plávajúcu vodnopólovú bránku a plavecké dráhy na pohlcovanie vĺn. TASR o tom informoval redaktor Slovenského rozhlasu Martin Jurčo.



Anton Kajlich sa narodil 3. februára 1943 v Bratislave. Ako ročné dieťa prišiel s rodičmi, akademickým maliarom a grafikom Aurelom Kajlichom a Jolanou Kajlichovou, do Piešťan. Bol vynikajúcim športovcom, brankárom vodnopólového družstva Kúpele Piešťany a aj reprezentačného mužstva ČSSR.



V roku 1967 zostal spolu s bratom Aurelom v Rakúsku a odtiaľ odišiel do USA. Pracoval ako chemický inžinier v Seattle na tichomorskom pobreží USA. Založil inžiniersko-projektovú firmu pre turistiku, rekreáciu a propagovanie rekreačných oblastí a veľkých športových podujatí Anti Leisure Technologies.



V 80. rokoch založil firmu Anti Wave, ktorá sa stala najväčším svetovým výrobcom pretekárskych dráh, vodnopólových bránok, štartovacích blokov a príslušenstva. Neskôr žil krátko na Novom Zélande a potom sa s rodinou presťahoval do Austrálie. Jeho syn Anton po ňom napokon prebral vedenie firmy.



Pri príležitosti rekonštrukcie vonkajšieho bazéna na piešťanskom kúpalisku Eva v roku 2015 daroval tamojšiemu klubu vodného póla štartovacie bloky, plavecké dráhy, vodnopólové bránky a ďalšie príslušenstvo. Na jeho počesť sa každý rok organizuje v Piešťanoch turnaj, ktorý nesie jeho meno. Naposledy sa na ňom osobne zúčastnil v októbri 2023 ako 80-ročný aktívny hráč.