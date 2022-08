Tokio 9. augusta (TASR) - Vo veku 84 rokov zomrel japonský módny návrhár Issey Miyake, ktorého kariéra vo svete módy trvala viac ako pol storočia.



Podľa zistení agentúry AFP, odvolávajúcej sa na návrhárových blízkych spolupracovníkov z Tokia, Issey Miyake zomrel večer 5. augusta. Medzičasom sa už konal aj jeho pohreb, a to v úzkom rodinnom kruhu.



Miyake bol súčasťou vlny mladých japonských módnych návrhárov, ktorí sa od polovice 70. rokov presadili v Paríži, kde začínal v módnych domoch Guy Laroche a Givenchy.



Narodil sa v roku 1938 v meste Hirošima a mal len sedem rokov, keď Spojené štáty v auguste 1945 zhodili na toto mesto atómovú bombu. V dôsledku výbuchu zomrelo približne 140.000 obyvateľov mesta. Medzi obeťami bola aj návrhárova matka, ktorá v roku 1948 zomrela na následky ožiarenia.



Podľa rozhlasovej stanice RFI bol Miyake priekopníkom v oblasti tvorby pohodlných odevov s použitím nezvyčajných materiálov a nových výrobných postupov, pričom sa vyhol veľkoleposti haute couture v prospech toho, čo nazýval jednoducho "vytváraním vecí".



Podľa odborníkov sa Miyake vyznačoval výnimočnou schopnosťou snúbiť japonský štýl do západným, pričom čerpal z tradícií svojej krajiny a vytváral módu, ktorá vyhovuje všetkým vkusom a typom postavy. Vo svojej odevnej tvorbe využil aj tradičné japonské umenia skladania - origami - a vytvoril líniu odevov, ktoré sú vrstvené a dokážu sa prispôsobiť telu.



Bol tiež veľmi inovatívny - používal laserové rezy, ktoré boli v tom čase v krajčírskych dielňach ešte úplne neznáme.



Prispel i k boju za rozmanitosť na prehliadkových mólach: už v roku 1976 na jeho módnych prehliadkach predvádzali modely mladé dievčatá tmavej pleti, čo sa pritom zaobišlo bez publicity či zverejnenia stanoviska či tlačovej správy. Na prehliadkové mólo pozval aj osemdesiatročné modelky, a to dávno pred diskusiou o ageizme.



Podľa rozhlasovej stanice RFI Miyake miloval rôznosť textilných materiálov, experimentovanie, ale fascinoval ho predovšetkým vzťah odevu k telu.



"Vždy ho priťahovali ľudia na ulici, a tak trávil čas snahou pochopiť, ako žijú a ako sa obliekajú," konštatovala RFI s tým, že Miyake podľa vlastných slov tvoril oblečenie, ktoré treba "vidieť zvonku a zažiť zvnútra".



V jeho chápaní sa oblečenie má stať "nástrojom kreativity" človeka, ktorý ho nosí. Vo viacerých rozhovoroch sa priznal, že ho teší, keď vidí, "ako ľudia preberajú zodpovednosť za to, čo nosia". Rád videl, keď ľudia pretvorili ním vytvorené modely tak, že ich on sám ťažko spoznával.