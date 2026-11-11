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Vo veku 85 rokov zomrel americký herec Stacy Keach
Jeho hlas opakovane zaznel aj v populárnom animovanom seriáli Simpsonovci.
Autor TASR
Varšava 11. novembra (TASR) - Vo veku 85 rokov v utorok v poľskej obci Magdalenka zomrel „po dlhom a náročnom súboji s vážnym ochorením srdca a na zástavu srdca“ americký divadelný a televízny herec Stacy Keach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a magazínu Variety.
„Stacy bol nielen legendárnym hercom, ktorého obdivovalo a milovalo publikum na celom svete, ale aj môj milovaný manžel, môj spoločník a srdce našej rodiny,“ uviedla vo vyhlásení pre Variety Keachova manželka Malgosia Tomassiová.
„Jeho odchod zanecháva v našich životoch nesmiernu prázdnotu. No jeho výnimočná duša, nezabudnuteľný hlas a láska, ktorú tak štedro rozdával, zostanú s nami navždy,“ dodala.
Keach sa predstavil napríklad vo filmoch Bourneov odkaz alebo Nebraska a v seriáloch Dva a pol chlapa, Pán a jeho plán či Černá listina. Jeho hlas opakovane zaznel aj v populárnom animovanom seriáli Simpsonovci.
Herec v júni 2017 dostal infarkt počas jedného zo svojich vystúpení na javisku v Chicagu. V roku 1984 ho zadržali na londýnskom letisku Heathrow po tom, čo sa pokúsil prepašovať vyše 35 gramov kokaínu v nádobe s penou na holenie a na iných miestach vo svojej batožine. Vo väzení si odsedel šesť mesiacov.
„Stacy bol nielen legendárnym hercom, ktorého obdivovalo a milovalo publikum na celom svete, ale aj môj milovaný manžel, môj spoločník a srdce našej rodiny,“ uviedla vo vyhlásení pre Variety Keachova manželka Malgosia Tomassiová.
„Jeho odchod zanecháva v našich životoch nesmiernu prázdnotu. No jeho výnimočná duša, nezabudnuteľný hlas a láska, ktorú tak štedro rozdával, zostanú s nami navždy,“ dodala.
Keach sa predstavil napríklad vo filmoch Bourneov odkaz alebo Nebraska a v seriáloch Dva a pol chlapa, Pán a jeho plán či Černá listina. Jeho hlas opakovane zaznel aj v populárnom animovanom seriáli Simpsonovci.
Herec v júni 2017 dostal infarkt počas jedného zo svojich vystúpení na javisku v Chicagu. V roku 1984 ho zadržali na londýnskom letisku Heathrow po tom, čo sa pokúsil prepašovať vyše 35 gramov kokaínu v nádobe s penou na holenie a na iných miestach vo svojej batožine. Vo väzení si odsedel šesť mesiacov.