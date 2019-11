Vo veku 85 rokov zomrel svetoznámy moderátor

Dublin 4. novembra (TASR) - Renomovaný írsky televízny a rozhlasový moderátor Gay Byrne zomrel v pondelok vo veku 85 rokov. Informovala o tom stanica BBC.



Byrne bol viac než tri desaťročia (1962-1999) tvárou The Late Late Show - nočnej televíznej šou na írskej verejnoprávnej stanici RTÉ. Táto šou je druhým najdlhšie vysielaným programom svojho druhu na svete.



Generálna riaditeľka RTÉ Dee Forbesová vyhlásila, že Byrne bol mnoho rokov známy v každej írskej domácnosti. "Gay bol výnimočný moderátor, ktorého prelomový štýl výrazne prispel k rozvoju rozhlasu a televízie v tejto krajine," povedala.



Príčinu jeho úmrtia nezverejnili; vedelo sa však, že Byrnea už určitú dobu sužovala choroba.



Írsky prezident Michael D. Higgins v súvislosti s jeho úmrtím vyhlásil: "Bol to človek s veľkou charizmou. Prostredníctvom svojej práce v rozhlase a televízii nastavoval zrkadlo írskej spoločnosti a venoval sa nielen jasným, ale i temným stránkam života v Írsku."



Podľa denníka The Irish Sun uskutočnil Byrne vôbec prvý televízny rozhovor s britskou skupinou The Beatles. Stalo sa tak počas poobedňajšej šou na stanici ITV Granada v roku 1963.



Členovia skupiny vtedy dokonca Byrnea požiadali, aby sa stal ich manažérom. "Bol by som nesmierne bohatý, alebo by som po niekoľkých mesiacoch zomrel na otravu kokaínom, a to by nebol ten správny smer," zažartoval po rokoch moderátor.