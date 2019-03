Vo veku 86 rokov zomrel známy český herec

Stanislava Zindulku si väčšina ľudí spája so seriálmi Vlak dětství a naděje, Bylo nás pět alebo s filmom Hanele.

Praha 14. marca (TASR) - Vo veku 86 rokov zomrel vo štvrtok český herec Stanislav Zindulka. Podľa spravodajského servera Novinky.cz o tom informoval riaditeľ Činoherného klubu Vladimír Procházka.



Stanislav Zindulka sa narodil v roku 1932 v meste Jilemnice. Od detstva mal vzťah k divadlu vďaka svojim rodičom, ktorí boli ochotníckymi hercami. Vyštudoval Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe a pôsobil v divadle v meste Hradec Králové a v Divadle bratov Mrštíkovcov. Od roku 1994 bol členom pražského Činoherného klubu.



Väčšina ľudí si ho podľa servera Novinky.cz spája so seriálmi Vlak dětství a naděje a Bylo nás pět alebo s filmom Hanele. Za vedľajšiu úlohu vo filme Babí léto získal cenu Českej filmovej a televíznej akadémie Český lev.



Profil zosnulého českého herca Stanislava Zindulku

Stanislav Zindulka sa narodil v roku 1932 v meste Jilemnice. Od detstva mal vzťah k divadlu vďaka svojim rodičom, ktorí boli ochotníckymi hercami. Už keď mal päť rokov účinkoval v predstavení Predaná nevesta. V roku 1951 ukončil maturitou štúdium na gymnáziu v meste Jilemnice, priblížila česká filmová databáza fdb.cz.



Následne vyštudoval Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe. Po absolvovaní DAMU pôsobil 12 sezón v divadle v meste Hradec Králové. Odtiaľ odišiel do brnianskeho Divadla bratov Mrštíkovcov, kde vydržal účinkovať až 22 rokov.



Súčasne s hereckou prácou dlhé roky spolupracoval aj s bábkovým divadlom Radost. Z Brna odišiel do Městských divadel pražských, kde odohral päť sezón. Následne od roku 1994 bol členom pražského Činoherného klubu.



Pred kamerou debutoval Zindulka ešte ako mladík v roku 1956 v komédii Váhavý strelec, približuje portál Novinky.cz. K veľkým úlohám v zásadných filmoch sa však dlho nedostal, aj keď sa objavil v 60. rokoch napríklad v paródii Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Foustky. Koncom sedemdesiatych rokov si zahral vo významnejšom filme Božská Ema o speváčke Eme Destinovej. V roku 1986 mal zase menšiu úlohu vo filme Smrt krásných srnců.



Po komédii Jak básníkům chutná život (1987) si zahral tiež v uznávanej českej dráme Tichá bolest (1990) vypovedajúcej o zverstvách komunistického režimu. V deväťdesiatych rokoch sa mu herecky veľmi darilo, dostal sa k významným úlohám, hral v kultových Báječných letech pod psa, v Bumerangu či vo filmoch Vše pro firmu či Hanele.



Väčšina ľudí si Zindulku spája najmä so seriálmi Vlak dětství a naděje a Bylo nás pět alebo s filmom Hanele.



Zindulku podľa televízia ČT24 možno označiť za "veľkého herca malých úloh".



V roku 2001 získal prestížne ocenenie Českého leva za herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme Babí léto. Je tiež držiteľom divadelnej ceny Thálie za celoživotné majstrovstvo.



Intenzívne pracoval aj v dôchodkovom veku, nakrúcal napr. Hořící keř o Janovi Palachovi, Správnej dres alebo Zločin v Polné. Poslednou položkou v jeho dlhej filmografii je snímka Narušitel z roku 2019.



Pre televíznych divákov bol Zindulka asi predovšetkým seriálovým hercom, zahral si totiž v ohromnom počte seriálov. Išlo napríklad o tituly ako Vlak dětství a naděje, Rodáci, Dobrodružství kriminalistiky, Náhrdelník, O zvířatech a lidech, Hříchy pro pátera Knoxe, Bylo nás pět, Detektiv Martin Tomsa, Četnické humoresky, Tři králové, Černí andělé, Ulice, Vyprávěj , Případy 1. oddělení a mnoho ďalších.