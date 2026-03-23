Vo veku 88 rokov zomrel bývalý francúzsky premiér Lionel Jospin
Jospin sa narodil 12. júla 1937 vo francúzskom meste Meudon.
Autor TASR
Paríž 23. marca (TASR) - Bývalý socialistický premiér Francúzska Lionel Jospin zomrel vo veku 88 rokov, oznámila v pondelok jeho rodina. Jospin viedol francúzsku vládu v rokoch 1997 - 2002 a počas svojej vlády okrem iného zaviedol 35-hodinový pracovný týždeň. V roku 2002 sa po neúspechu v prezidentských voľbách stiahol z politiky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rodina expremiéra uviedla, že zomrel v nedeľu. Príčinu smrti neoznámila. Podľa francúzskej tlačovej agentúry podstúpil v januári „závažnú operáciu“, Jospin o nej však nepovedal žiadne podrobnosti.
Počas svojej vlády Jospin znížil pracovný čas z 39 hodín na 35 hodín týždenne, rozšíril bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zaviedol registrované partnerstvá, ktoré poskytli slobodným párom - homosexuálnym alebo heterosexuálnym - rovnaké práva ako manželským párom.
Podľa agentúry Reuters presadzoval fiškálnu zdržanlivosť a predal viac štátnych aktív súkromnému sektoru než jeho predchodcovia.
V roku 2002 sa uchádzal o post prezidenta, no do druhého kola hlasovania postúpila krajne pravicová kandidátka Marine Le Penovová. Jospin sa po zverejnení výsledkov prvého kola prihovoril svojim podporovateľom a prebral zodpovednosť za nečakanú porážku, informuje agentúra Reuters. Zároveň oznámil, že sa sťahuje z politiky, v ktorej pôsobil od roku 1971, keď vstúpil do Socialistickej strany (PS).
Jospin sa narodil 12. júla 1937 vo francúzskom meste Meudon. V roku 1956 navštevoval parížsky Inštitút politických štúdií. Následne v roku 1965 nastúpil na francúzske ministerstvo zahraničných vecí, no počas študentských protestov v roku 1968 odišiel študovať do Spojených štátov. Do Francúzska sa vrátil v roku 1970 a viac ako desať rokov vyučoval ekonómiu na univerzite v Paríži.
