Vo veku 88 rokov zomrel český dirigent Mario Klemens

Praha 11. januára (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v sobotu český dirigent Mario Klemens. S Filmovým symfonickým orchestrom (FISYO) nahral hudbu k viac ako 150 filmom. Dirigovanie učil na pražskom konzervatóriu. TASR o tom informuje podľa správy webového portálu iDNES.cz.



Rodák z Chlumca nad Cidlinou dirigoval svetovo preslávených pražských filmových symfonikov od roku 1979 až do rozpustenia orchestra začiatkom 90. rokov. Okrem štúdiovej práce pripravoval aj koncertný repertoár FISYO, s ktorým tento súbor vystupoval na domácich i zahraničných pódiách vrátane hudobného festivalu Pražská jar.



K hudbe priviedla Klemensa rodina. Ešte pred februárovým prevratom chodil do poděbradskej internátnej školy spolu s Václavom Havlom či Milošom Formanom, zmaturoval ale až po jej uzavretí.



Dirigovanie študoval na pražskom konzervatóriu a potom na Akadémii múzických umení (AMU) v Prahe. Neskôr pracoval v plzenskom Divadle J. K. Tyla.



Po auguste 1968 sa Klemens venoval folklóru, v polovici 70. rokov pôsobil pri filharmónii v Košiciach. Pred nástupom do FISYO učil niekoľko rokov na konzervatóriu, kam sa potom v rokoch 1990-1994 vrátil.



V rokoch 1970-1972 bol Mario Klemens dirigentom Československého štátneho súboru piesní a tancov v Prahe, kde dirigoval okrem iného diela Leoša Janáčka, Bohuslava Martinů a Václava Trojana.



V tejto dobe sa začala jeho spolupráca so Symfonickým orchestrom hlavného mesta Prahy FOK, ako aj s ďalšími československými orchestrami, napríklad Českou filharmóniou, Slovenskou filharmóniou či Symfonickým orchestrom Československého rozhlasu.



Pôsobil aj ako hosťujúci štúdiový a koncertný dirigent. Spolupracoval s mnohými českými aj zahraničnými nahrávacími spoločnosťami. Dirigoval hudbu k mnohým filmom a televíznym seriálom.