Vo veku 88 rokov zomrel ilustrátor kníh pre deti Raymond Briggs

Londýn 10. augusta (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel britský karikaturista, ilustrátor a spisovateľ Raymond Briggs. Informovali o tom v stredu tlačové agentúry DPA a AFP.



Briggs sa preslávil svojou obrázkovou knihou pre deti The Snowman (1978), z ktorej sa predalo 5,5 milióna výtlačkov. Na jej základe vznikol v roku 1982 rovnomenný animovaný film, ktorý získal cenu BAFTA a bol nominovaný aj na Oscara.



Film, ktorého úvod nahovoril samotný Briggs a v neskorších verziách spevák David Bowie a herec Mel Smith, sa spolu so svojou nezabudnuteľnou hudbou Howarda Blakea stal v Británii synonymom Vianoc a odvtedy ho vysielajú každý rok.



Raymond Briggs vytvoril aj ďalšie obľúbené detské knihy vrátane Father Christmas (1973), Fungus the Bogeyman (1977), Gentleman Jim (1980), When the Wind Blows (1982), The Bear (1994), Ethel & Ernest (1998) alebo Ug (2001).