Zomrel juhoafrický spisovateľ Wilbur Smith, mal 88 rokov

Johannesburg 14. novembra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v sobotu medzinárodne uznávaný juhoafrický spisovateľ Wilbur Smith, ktorý počas svojej literárnej kariéry napísal 49 diel preložených do asi 30 jazykov sveta. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Spisovateľ svetových bestsellerov - odohrávajúcich sa na tropických ostrovoch, v africkej džungli, či v starovekom Egypte alebo v časoch druhej svetovej vojny - zomrel nečakane v sobotu popoludní vo svojom dome v Kapskom Meste "po dopoludňajšom čítaní a písaní so svojou manželkou Niso po boku," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Wilbur Smith Books, ako aj jeho vydavateľstvom Bonnier Books UK.



Jeho najväčším úspechom je zrejme monumentálna, 13-dielna, sága o rodine Courtneyovcov, ktorej dej sa odohráva v priebehu viac ako troch storočí - od začiatku kolonizácie Afriky Európanmi až po apartheid v Južnej Afrike.



Viaceré Smithove diela boli sfilmované. Medzi nimi je aj film Shout at the Devil z roku 1976, v ktorom hlavné úlohy stvárnili Lee Marvin a Roger Moore.