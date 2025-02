Vo veku 88 rokov zomrel známy filantrop a imám izmailitov Aga Khan

Lisabon 5. februára (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel duchovný vodca izmailitskej odnože šiitského islamu Karim Aga Khan IV., ktorý bol aj veľmi známym filantropom, majiteľom dostihových koní a osobným priateľom zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. V stredu o tom informovala stanica Sky News.



Podľa oznámenia na webovej stránke organizácie Aga Khan Development Network, ktorú svojho času založil, Aga Khan zomrel v utorok v Lisabone v kruhu svojich najbližších.



Meno nástupcu Agu Khana na poste duchovného vodcu asi 12 miliónov ľudí hlásiacich sa k izmailitom oznámia v dohľadnom čase. Aga Khan ho určil vo svojej poslednej vôli a mal by ním byť niektorý z jeho mužských príbuzných. Príslušníci tejto sekty veria, že ich imám je priamym potomkom proroka Mohameda.



Aga Khan, ktorý v roku 1957 - vo veku 20 rokov ako vysokoškolák na Harvarde - zdedil titul 49. dedičného imáma izmailitov, mal v čase svojej smrti majetok v hodnote viac ako 11 miliárd libier.



Ako uviedla agentúra AP, Aga Khan sa narodil vo Švajčiarsku a veľkú časť svojho života strávil vo Francúzsku, hoci mal britské občianstvo. Bol priateľom zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II., ktorá mu titul Jeho Výsosť udelila, keď sa stal vodcom izmailitských moslimov.



Generálny tajomník OSN António Guterres označil Agu Khana za "symbol mieru, tolerancie a súcitu v našom nepokojnom svete". Podľa kanadského premiéra Justina Trudeaua svet prišiel o "mimoriadne súcitného globálneho lídra". Pakistanská nositeľka Nobelovej ceny za mier Malála Júsufzajová vyjadrila presvedčenie, že imámov odkaz bude pokračovať "prostredníctvom neuveriteľnej práce, ktorú vykonal v prospech vzdelávania, zdravia a rozvoja vo svete".



Bol známym obrancom islamskej kultúry a hodnôt a bol považovaný za staviteľa mostov medzi moslimským svetom a Západom, konštatovala agentúra AP. Dodala, že mal zdržanlivý postoj k vstupu do politiky.



Jeho hlavná filantropická organizácia Aga Khan Development Network sa venuje najmä dostupnosti zdravotnej starostlivosti, bývania, vzdelávania a ekonomickému rozvoju vidieka. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách a má ročný rozpočet približne miliardu eur.



Sieť nemocníc nesúcich imámovo meno je na miestach, kde chýbala zdravotná starostlivosť pre najchudobnejších, vrátane Bangladéša, Tadžikistanu a Afganistanu, kde minul desiatky miliónov dolárov na miestny rozvoj.



Aga Khan bol známy aj ako chovateľ a majiteľ koní a ako lyžiar reprezentoval Irán na zimných olympijských hrách v roku 1964. Založil cenu za architektúru a kurzy islamskej architektúry na MIT a Harvarde. Zaslúžil sa o obnovu starovekých islamských stavieb po celom svete.



Sekta izmailitov vznikla pôvodne v Indii, odkiaľ sa rozšírila do veľkých komunít vo východnej Afrike, strednej a južnej Ázii a na Blízkom východe.