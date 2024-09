Vo veku 88 rokov zomrela legenda country hudby Kris Kristofferson

Los Angeles 30. septembra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel legendárny americký country spevák, skladateľ a herec Kris Kristofferson. Oznámila to v nedeľu spevákova rodina, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"S ťažkým srdcom sa s vami delíme o správu, že náš manžel, otec a dedko Kris Kristofferson v sobotu 28. septembra pokojne zomrel" vo svojom dome na havajskom ostrove Maui, uviedla rodina vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti. Príčinu smrti nešpecifikovala.



"Všetci sme veľmi požehnaní za čas, ktorý sme s ním strávili. Ďakujeme vám za to, že ste ho milovali toľké roky, a keď uvidíte dúhu, vedzte, že sa na nás všetkých usmieva," dodala rodina.



Kristofferson, člen siene slávy country hudby a držiteľ ocenenia Grammy desaťročia vystupoval sólovo, no v polovici 80. rokov tvoril superskupinu The Highwaymen s Johnym Cashom, Waylonom Jenningsom a Williem Nelsonom.



Spevák je autorom textov hitov ako Sunday Mornin' Comin' Down či Me and Bobby McGee.



Vo svojej hereckej kariére zahviezdil po boku Barbry Streisandovej v snímke Zrodila sa hviezda z roku 1976, za čo si vyslúžil ocenenie Zlatý glóbus za najlepší herecký výkon. Predstavil sa aj v upírskej trilógii Blade.



Kristofferson koncertoval až do vypuknutia pandémie koronavírusu, hoci mal problémy so stratou pamäte, píše AFP. Do hudobného dôchodku odišiel začiatkom roka 2021.