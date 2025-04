Vo veku 88 rokov zomrela legendárna agentka izraelského Mosadu

Tel Aviv 14. apríla (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrela najvyššie postavená žena v hierarchii izraelskej zahraničnej spravodajskej služby Mosad Aliza Magenová, informovala v pondelok agentúra DPA, píše TASR.



Magenová sa narodila v Jeruzaleme do židovskej rodiny pochádzajúcej z Frankfurtu nad Mohanom.



Počas svojej kariéry v tajných službách sa vypracovala na jednu z najvplyvnejších agentiek v histórii Mosadu a v 90. rokoch sa dostala na najvyššiu pozíciu, akú kedy v izraelských tajných službách zastávala žena - stala sa námestníčkou riaditeľa Mosadu.



Na tomto poste sa udržala až do odchodu do dôchodku v roku 1999, pričom v Mosade zažila troch riaditeľov. Toto jej povýšenie prelomilo rodové bariéry v jednej z najutajovanejších bezpečnostných inštitúcií na svete, v ktorých zvyčajne dominujú muži, doplnil spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Ako Magenová uviedla v jednom z rozhovorov pre médiá, do Mosadu sa dostala ako 20-ročná v roku 1958 - v čase, keď bol veľký dopyt po nemecky hovoriacich zamestnancoch. Spresnila, že „vtedy sa ešte intenzívne hľadali vysokopostavení nacisti, ako napríklad Josef Mengele“ - nacistický lekár, ktorý vykonával lekárske experimenty na väzňoch koncentračného tábora Auschwitz.



Podľa medializovaných informácií sa Magenová zapojila aj do operácie Boží hnev, v rámci ktorej boli vystopované a zavraždené desiatky palestínskych teroristov spojených s masakrom izraelských športovcov počas olympijských hier v roku 1972 v Mníchove.



Nasadená bola i do operácie Damokles z rokov 1962 a 1963 zameranej na nemeckých vedcov a technikov pracujúcich predtým v raketovom programe nacistického Nemecka, ktorí v Egypte vyvíjali rakety na vojenskej základni známej ako továreň 333.