Vo veku 89 rokov zomrel britský interpret Edelweiss Vince Hill

Londýn 23. júla (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel britský spevák Vince Hill, známy najmä vďaka hitu Edelweiss zo známeho z divadelného muzikálu a muzikálového filmu Za zvukov hudby (The Sound Of Music). Cover verzia hitu Edelweiss sa v roku 1967 dostala na druhé miesto v britskej hitparáde a udržala sa v nej 17 týždňov.



Ako v nedeľu informovala britská stanica BBC, Vince zomrel v sobotu vo svojom dome v anglickom grófstve Oxfordshire.



Spevákom sa stal po víťazstve v talentovej súťaži, ktorú vyhral v 15 rokoch. Kým však dosiahol tento úspech, pracoval aj ako pekár, vodič kamiónu a baník.



Jeho debutový singel The Rivers Run Dry, ktorý vydala spoločnosť Piccadilly Records v roku 1962, viedol k televíznym a rozhlasovým vystúpeniam, čím sa dostal do pozornosti väčších hudobných vydavateľstiev.



V roku 1965 Hill podpísal zmluvu s vydavateľstvom EMI Columbia a pokračoval v produkcii série hitov vrátane cover verzie Edelweiss z muzikálu z dielne Richarda Rodgersa a Oscara Hammersteina The Sound of Music.



Spevák v roku 1975 pre Desert Island Discs povedal, že úspech piesne Edelweiss bol pre jeho kariéru rozhodujúci, pretože následne vystupoval na pódiách Sydney Opera House, londýnskej Royal Albert Hall a či v London Palladium.



Počas kariéry trvajúcej šesť desaťročí Hill vydal 25 štúdiových albumov a mnoho filmových piesní.