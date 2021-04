Vo veku 89 rokov zomrel český textár František Řebíček

Praha 9. apríla (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel v stredu český zvukár a autor piesňových textov František Řebíček. S odvolaním sa na rozhlasovú stanicu Rádio Impuls o tom v piatok informovali viaceré české médiá. Řebíček by sa v sobotu 10. apríla dožil 90 rokov.



František Řebíček sa vyučil za jemného mechanika a od roku 1951 pôsobil v nahrávacích štúdiách vydavateľstva Supraphon. Ako zvukár je podpísaný pod stovkami nahrávok nielen populárnej hudby, ale aj džezu. Písaniu textov sa venoval od roku 1964, jeho texty naspievali Karel Gott, Waldemar Matuška, Václav Neckář, Michal David alebo Věra Špinarová.



Medzi jeho najznámejšie diela patria texty k piesňam Céčka, sbírá céčka a Colu, pijeme colu z repertoáru Michala Davida, napísal tiež text k piesni Už mi lásko není dvacet let, ktorú naspieval Jiří Zmožek. Tituly ako V kartách já smůlu mám, Zítra se tvá loď objeví alebo Nevěřím náhodám nahral Karel Gott. Jeho text Bláznova ukolébavka naspieval Pavel Dydovič.



Otextoval aj skladby pre Mariu Rottrovú (Teď tady stál), Evu Pilarovú (Malíř mráz), Sagvana Tofiho (Já se neubráním), Heidi Janků (Naivní, Trápení), Evu Olmerovú (Poprchává), Karla Hálu (Domů) alebo Pavla Bartoňa (Neřídím se ptačím řádem).



"Poznal som ho od detstva. Spolupráca s ním bola veľmi úzka, spomínam naňho veľmi rád. To, že nás opustil, je smutná správa, ale jeho pesničky a texty budú určite znieť ďalej," povedal pre Rádio Impuls Michal David.