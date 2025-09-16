< sekcia Zahraničie
ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford
Autor TASR,aktualizované
Los Angeles 16. septembra (TASR) - Svetoznámy americký herec a režisér Robert Redford zomrel v utorok vo veku 89 rokov, uviedol denník The New York Times s odvolaním sa na jeho publicistu. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Redford zomrel v spánku v utorok v ranných hodinách miestneho času vo svojom dome v americkom štáte Utah v kruhu najbližších. Presnú príčinu jeho úmrtia doposiaľ bezprostredne nešpecifikovali, uviedla pre New York Times Cindi Bergerová, generálna riaditeľka publicistickej spoločnosti Rogers & Cowan PMK.
Agentúra AP pripomína, že Redford sa zo „zlatého chlapca“ Hollywoodu stal oscarovým režisérom, liberálnym aktivistom a krstným otcom nezávislej kinematografie.
Po vzostupe k sláve v 60. rokoch 20. storočia bol Redford jednou z najväčších hviezd 70. rokov so snímkami ako Kandidát, Všetci prezidentovi muži či Takí sme boli. Úspechy zavŕšil Oscarom za najlepšiu réžiu za film Obyčajní ľudia, ktorý v roku 1980 získal aj cenu za najlepší film.
Jeho vlnité blond vlasy a chlapčenský úsmev z neho robili jedného z najžiadanejších hollywoodskych hercov, tvrdo však pracoval na tom, aby prekonal svoj vzhľad – či už prostredníctvom svojho politického angažovania sa, ochoty hrať nenápadné filmové roly alebo odhodlania poskytovať platformu pre nízkorozpočtové filmy, dodáva AP.
