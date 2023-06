Vo veku 89 rokov zomrel oscarový herec a režisér Alan Arkin

Los Angeles 30. júna (TASR) — Americký oscarový herec, producent, režisér a hudobník Alan Arkin zomrel vo veku 89 rokov, potvrdila v piatok jeho rodina. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Arkin získal Oscara v roku 2007 za rolu vo filme Little Miss Sunshine. Na prestížne ocenenie bol okrem toho nominovaný štyrikrát.



"Náš otec bol jedinečná osobnosť, ako umelec aj ako človek," uviedli vo vyhlásení Arkinovi traja synovia Adam, Matthew a Anthony.



Alan Arkin, rodák z newyorského Brooklynu, sa ako 11-ročný spolu s rodinou presťahoval do Los Angeles a začínal ako spevák a gitarista skupiny Tarriers. Prvýkrát sa na filmovom plátne objavil v roku 1966 v komédii Rusi prichádzajú, Rusi prichádzajú! o ruskej ponorke, ktorá spôsobila paniku, keď sa priblížila k malému mestu v Novom Anglicku. Po boku Audrey Hepburnovej sa objavil v dráme Čakaj, kým sa zotmie z roku 1967, kde si zahral drogového dílera.



Medzi jeho najznámejšie roly patrí aj úloha kapitána Yossariana v prepise románu spisovateľa Josepha Hellera Hlava 22.



V poslednom období si zahral v komediálnom seriáli Netflixu s názvom Kominského metóda. Za rolu v tomto seriáli, ktorý sa začal vysielať v roku 2018, ho dvakrát nominovali na prestížnu cenu Emmy.



Arkin tiež režíroval filmovú verziu temnej komédie Julesa Feiffera s názvom Little Murders (1971) a hru Neila Simona The Sunshine Boys (1972).



Hercami sú aj všetci traja Arkinovi synovia.