Vo veku 90 rokov zomrel slávny americký herec

Washington 30. marca (TASR) - V nedeľu vo veku 90 rokov na následky mŕtvice zomrel americký herec Richard Chamberlain, držiteľ troch Zlatých glóbusov a hviezdy na Hollywoodskom chodníku slávy. TASR o tom informuje podľa denníka New York Post.



Chamberlain zomrel v nedeľu v oblasti Waimanalo na Havaji na následky komplikácií po mŕtvici. Pre týždenník Variety to potvrdil publicista Harlan Boll.



„Náš milovaný Richard je už s anjelmi,“ uviedol vo vyhlásení Martin Rabbett, Chamberlainov dlhoročný partner. „Je voľný a vznáša sa k milovaným pred nami,“ dodal.



Chamberlain sa narodil 31. marca 1934 v americkom Beverly Hills. Známy je zo seriálu Dr. Kildare, kde stvárnil hlavnú postavu. Za svoje účinkovanie v ňom získal Zlatý glóbus a tri zlaté medaily amerického filmového magazínu Photoplay. Pri seriáli vydržal päť sezón.



V 70. rokoch patril k najžiadanejším hollywoodskym hercom. Preslávil sa filmami ako Traja mušketieri, Gróf Monte Christo, Muž so železnou maskou, Zajatec japonských ostrovov či zo seriálu Vtáky v tŕni alebo Šogún.



Pôsobil aj na divadelnej scéne v Británii a USA. Na dôchodku sa objavil v seriáloch Zúfalé manželky, Bratia a sestry či Mestečko Twin Peaks



Verejne sa priznal k homosexualite vo svojej autobiografickej knihe Shattered Love (2003). Žil na Havaji a angažoval sa pri ochrane životného prostredia.