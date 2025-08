Vo veku 90 rokov zomrela vôbec prvá generálna riaditeľka MI5

Londýn 4. augusta (TASR) - Vo veku 90 rokov zomrela v nedeľu Stella Rimingtonová, ktorá ako vôbec prvá žena zastávala riaditeľskú funkciu v britskej spravodajskej službe MI5. S odvolaním sa na rodinu o tom v pondelok informovala agentúra DPA.



Po nástupe do tejto pre ženu nezvyklej funkcie Rimingtonovú prezývali „superšpiónka v domácnosti“. Všeobecne je považovaná za predlohu pre postavu M, ktorú vo filmoch o Jamesovi Bondovi hrala Judi Denchová.



Rimingtonová začala pre MI5 pracovať v 60. rokoch v Indii, kde vtedy žila so svojím manželom vyslaným na diplomatickú misiu. V 70. rokoch pracovala v ústredí MI5 v Londýne a Severnom Írsku, kde sa zaoberala Írskou republikánskou armádou (IRA). V roku 1991 bola vymenovaná za generálnu riaditeľku MI5.



Vymenovanie Rimingtonovej za zástupkyňu generálneho riaditeľa MI5 - v roku 1991 - a o rok neskôr za generálnu riaditeľku MI5 sa zhodovalo s potrebou definovať novú úlohu tejto inštitúcie v období po skončení studenej vojny: Stella Rimingtonová sa zamerala na boj proti terorizmu, obchodovaniu s drogami a organizovanému medzinárodnému zločinu, čo vyvolalo protesty britských politikov, ktorí spochybňovali kompetencie MI5 v záležitostiach nesúvisiacich so spravodajskými službami.



Po svojom vymenovaní bola prvou verejne identifikovanou osobou na poste generálneho riaditeľa MI5. Keď noviny uverejnili fotografiu Rimingtonovej domu, musela sa s rodinou presťahovať na tajné miesto kvôli vlastnej bezpečnosti.



Po odchode z MI5 v roku 1996 sa Rimingtonová venovala kariére spisovateľky.