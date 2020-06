Vo veku 91 rokov zomrel autor loga I < 3 NY Milton Glaser

New York 27. júna (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel v piatok americký grafický dizajnér Milton Glaser, ktorý sa preslávil logom "I ". Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s tým, že Glaser zomrel na infarkt v deň svojich narodenín.



"To, čo Milton Glaser dal New Yorku, tu bude ešte dlho po jeho odchode. I " reagoval v sobotu ráno guvernér štátu New York Andrew Cuomo.



Glaser sa narodil v Bronxe do rodiny maďarských prisťahovalcov. Bol známy svojím optimistickým a retro štýlom, ktorým pomáhal utvárať vizuálnu identitu americkej pop kultúry, najmä v 60. a 70. rokoch.



Logo pre New York vzniklo v rámci kampane z roku 1977 propagujúcej štát New York ako turistickú destináciu.



Okrem loga I

Glaser redizajnoval aj logo vydavateľstva komiksovej literatúry - D.C. Comics - a vytvoril i vizuál pivovaru Brooklyn Brewery vyhľadávaného hipstermi z celého sveta. Jeho posledným dielom bol poster úspešného seriálu Mad Men.