Vo veku 91 rokov zomrel bývalý minister financií Nigel Lawson

Londýn 4. apríla (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel v pondelok Nigel Lawson, bývalý minister financií vo vláde premiérky Margaret Thatcherovej. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Lawson funkciu zastával od júna 1983 do októbra 1989, keď odstúpil pre nezhody s Thatcherovou v európskych záležitostiach. Je považovaný za jedného z najvplyvnejších povojnových ministrov financií Spojeného kráľovstva. Ministerstvo viedol v období prehlbujúcej sa sociálnej nerovnosti a bolestivej deindustrializácie.



Ako minister znížil daň z príjmu, posilnil vlastníctvo cenných papierov a splatil štátny dlh. Zmodernizoval londýnske finančné trhy, dohliadajúc na "veľký tresk" vo finančnom sektore, kde deregulácia členstva na burze a zavedenie elektronického obchodovania pomohli Londýnu stať sa významným svetovým finančným centrom.



Súčasný britský premiér Rishi Sunak ho označil za inšpiráciu pre seba a mnohých iných. "Pomohol zmeniť hospodárske podmienky a pomohol miliónom Britov dosiahnuť ich ciele," napísal na Twitteri expremiér Boris Johnson.



Pred vstupom do politiky bol Lawson úspešným finančným novinárom a až do novembra minulého roka pravidelne publikoval články v novinách Telegraph a Spectator. V rokoch 1974-1992 bol poslancom za volebný obvod Blaby.



Po parlamentných voľbách v roku 1992 sa vzdal poslaneckého mandátu a ako lord Lawson z Blaby vstúpil do Hornej snemovne, z ktorej odišiel až vlani v decembri. Túto pozíciu využíval na vyjadrovanie pochybností o klimatickej zmene spôsobenej človekom.



V roku 2016 sa stal predsedom skupiny Vote Leave, ktorá viedla kampaň za vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ. Lawson označil brexit za "historickú príležitosť" na dokončenie práce, ktorú začala Thatcherová.



Bol dvakrát ženatý, zanechal po sebe šesť detí vrátane Nigelly Lawsonovej, známej televíznej moderátorky a autorky kníh o varení.