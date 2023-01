Vo veku 91 rokov zomrela britská spisovateľka Fay Weldonová

Londýn 4. januára (TASR) - Vo veku 91 rokov v stredu zomrela britská spisovateľka, esejistka a dramatička Fay Weldonová. Oznámila to jej rodina. TASR správu prevzala zo stanice BBC.



Weldonová sa narodila vo Veľkej Británii, ale vyrastala na Novom Zélande. Svoj prvý román vydala v roku 1967. Za svoje diela "Praxis" a "Worst Fears" sa dostala do užšieho výberu na prestížnu literárnu Bookerovu cenu a Whitbreadovu cenu.



Weldonovej vtipné a šibalské príbehy o živote a láskach žien často čerpali z jej vlastného pestrého a búrlivého súkromného života a vzťahov, píše BBC.



Skôr než sa Weldonová presadila ako spisovateľka, pracovala v reklamnej agentúre. V tom čase vymyslela známy reklamný slogan "Do práce na vajíčkový pohon" (Go to work on an egg).



Bola autorkou zbierok poviedok či novinových článkov. Na svojom konte mala aj viacero televíznych a rozhlasových titulov. V roku 1971 napísala prvý diel úspešného televízneho seriálu Upstairs, Downstairs.



Kniha "The Life and Loves of a She-Devil" (Život a lásky jednej diablice) z roku 1983 opisuje život Ruth Patchettovej, neatraktívnej ženy, ktorá sa rozhodne pomstiť manželovi za jeho pomer s elegantnou spisovateľkou. Dielo sa stalo predlohou britského televízneho seriálu a amerického filmu Diablica (1989) v hlavnej úlohe s Meryl Streepovou.



Weldonová uviedla, že zámerne písala o ženách, ktoré boli často prehliadané alebo neboli prezentované v médiách. Feminizmus zohral významnú úlohu vo veľkej časti Weldonovej diel, hoci niektoré jej názory na túto tému znamenali, že jej vzťah k feminizmu bol komplikovaný, dodáva BBC.