Naí Dillí 27. decembra (TASR) — Vo veku 92 rokov zomrel bývalý indický premiér Manmóhan Singh. Vo štvrtok ho previezli do nemocnice v Naí Dillí po tom, čo doma náhle stratil vedomie. Pokusy o jeho resuscitáciu však neboli úspešné. TASR o tom informuje na základe správ svetových agentúr.



Singh je považovaný za architekta indického ekonomického reformného programu a historickej jadrovej dohody s USA. Bol jedným z najdlhšie slúžiacich indických premiérov (2004 – 2014) a prvým sikhom v tejto funkcii, ktorú dovtedy vždy zastávali väčšinoví hinduisti.



Singh bol vyzdvihovaný za svoju integritu, no jeho imidž neskôr poškodili obvinenia z korupcie voči jeho ministrom počas druhého funkčného obdobia v rokoch 2009 - 2014. Sám však z korupcie nikdy obvinený nebol, čo nie je samozrejmosť v Indii, kde sa politici opakovane dostávajú do pozornosti médií s úplatkárskymi škandálmi.



Manmóhan Singh sa narodil 26. Septembra 1932 v chudobných pomeroch na území dnešného Pakistanu. Vďaka štipendiám študoval ekonómiu v Indii a vo Veľkej Británii na univerzitách v Cambridgei a Oxforde. Pôsobil ako docent na Pandžábskej univerzite v Čandígarhu a na renomovanej Delhi School of Economics. Od roku 1971 pracoval ako ekonomický poradca na ministerstve obchodu.



Ako minister financií v roku 1991 zaviedol Singh reformy, ktoré otvorili ekonomiku a posunuli Indiu ku kapitalistickému modelu. Tým sa predišlo prípadnej hospodárskej kríze.



Singh pôsobil v rokoch 1998 – 2004 v opozícii. Premiérom sa stal v roku 2004 po tom, čo túto funkciu odmietla šéfka Indického národného kongresu Sonia Gándhíová. Za jeden z jeho najväčších úspechov sa považuje podpísanie dohody s USA, ktorá umožnila Indii prístup k americkej jadrovej technológii.



Súčasný indický premiér Naréndra Módí, ktorý v roku 2014 vystriedal Singha vo funkcii, ho na sieti X označil za jedného z najvýznamnejších politikov. Ako premiér podľa neho vynaložil veľké úsilie na zlepšenie životov ľudí a "jeho múdrosť a pokora boli vždy viditeľné".