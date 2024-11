Vo veku 92 rokov zomrel nemecký básnik Jürgen Becker

Kolín 10. novembra (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrel vo štvrtok v Kolíne nad Rýnom nemecký básnik, prozaik a autor rozhlasových hier Jürgen Becker, ktorý bol laureátom prestížnej nemeckej literárnej Ceny Georga Büchnera, informovala v nedeľu agentúra APA, píše TASR.



Becker sa svojou lyrickou tvorbou zaradil medzi najvýznamnejších autorov súčasnosti. Od roku 1960 bol členom skupiny Gruppe 47 a spomínanú Cenu Georga Büchnera získal v roku 2014. Vo vyhlásení Nemeckej akadémie pre jazyk a poéziu sa vtedy uvádzalo, že Becker "vytrvalo menil žánrové hranice poézie a prózy".



Ako dodala APA, Becker pracoval až do posledných mesiacov svojho života. Krst knihy jeho novej knihy bol naplánovaný na koniec augusta, no Becker ho musel zo zdravotných dôvodov zrušiť.



Becker sa narodil v Kolíne nad Rýnom v roku 1932. Na začiatku druhej svetovej vojny sa rodina presťahovala do Erfurtu. V 50. rokoch sa Becker vrátil do Porýnia. Spomienka na vojnu prežitú v Durínsku a skúsenosť s rozdelením Nemecka mali na jeho tvorbu veľký vplyv.



Becker vyštudoval divadelnú vedu, dejiny umenia a germanistiku. Okrem iného bol redaktorom nakladateľstva Rowohlt Verlag i vedúcim redakcie rozhlasových hier v Deutschlandfunk.



Becker sa objavil na literárnej scéne v 60. rokoch, pričom sa prezentoval svojou vysoko experimentálnou tvorbou, ktorá bola protikladom konvenčného diskurzu. Okrem básní, ktoré sú pilierom jeho tvorby, Becker písal i prózy a rozhlasové hry.