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Vo veku 92 rokov zomrela dcéra protinacistického odbojára Z. Mašínová
Ako uvádza Ústav pre štúdium totalitných režimov, Mašínovej otec bol bývalý ruský legionár, ktorý za protektorátu bojoval v domácom odboji proti nacistom.
Autor TASR
Praha 10. júna (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrela dcéra českého generála Josefa Mašína a sestra členov odbojovej skupiny bratov Mašínovcov Zdena Mašínová. Pre ich činnosť bola perzekvovaná komunistickým režimom. V stredu o tom na Facebooku informovala Konfederácia politických väzňov ČR, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dnes zomrela pani Zdena Mašínová, statočná a milá žena, dcéra Josefa Mašína, člena protinacistického odboja a sestra Ctirada a Josefa Mašína. Česť jej pamiatke!“ napísala konfederácia.
Ako uvádza Ústav pre štúdium totalitných režimov, Mašínovej otec bol bývalý ruský legionár, ktorý za protektorátu bojoval v domácom odboji proti nacistom. Tí ho v roku 1942 popravili. Po nástupe komunistov bol ich rodine zhabaný takmer všetok majetok. Mašínovej matku odsúdili za spoluúčasť na zločinnom spiknutí proti republike na 25 rokov väzenia, kde aj na následky ťažkej choroby v roku 1956 zomrela.
Mašínovej bratia sa naplno zapojili do protikomunistického odboja. V roku 1953 utiekli na Západ. Ich sestru následne komunisti vypočúvali a väznili a po prepustení ju neustále sledovala Štátna bezpečnosť (ŠtB). Po revolúcii sa venovala bádaniu v archívoch. V roku 2023 ju český prezident Petr Pavel vyznamenal Radom Tomáša Garrigua Masaryka I. triedy za vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudské práva.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Dnes zomrela pani Zdena Mašínová, statočná a milá žena, dcéra Josefa Mašína, člena protinacistického odboja a sestra Ctirada a Josefa Mašína. Česť jej pamiatke!“ napísala konfederácia.
Ako uvádza Ústav pre štúdium totalitných režimov, Mašínovej otec bol bývalý ruský legionár, ktorý za protektorátu bojoval v domácom odboji proti nacistom. Tí ho v roku 1942 popravili. Po nástupe komunistov bol ich rodine zhabaný takmer všetok majetok. Mašínovej matku odsúdili za spoluúčasť na zločinnom spiknutí proti republike na 25 rokov väzenia, kde aj na následky ťažkej choroby v roku 1956 zomrela.
Mašínovej bratia sa naplno zapojili do protikomunistického odboja. V roku 1953 utiekli na Západ. Ich sestru následne komunisti vypočúvali a väznili a po prepustení ju neustále sledovala Štátna bezpečnosť (ŠtB). Po revolúcii sa venovala bádaniu v archívoch. V roku 2023 ju český prezident Petr Pavel vyznamenal Radom Tomáša Garrigua Masaryka I. triedy za vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudské práva.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)