< sekcia Zahraničie
Vo veku 92 rokov zomrela vojvodkyňa z Kentu
Vojvodkyňa z Kentu zomrela v pokoji vo štvrtok v noci v Kensingtonskom paláci obklopená rodinou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 5. septembra (TASR) - Vojvodkyňa z Kentu, manželka bratranca zosnulej kráľovnej Alžbety, zomrela vo štvrtok vo veku 92 rokov. Informoval o tom v piatok Buckinghamský palác, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Buckinghamský palác s hlbokým zármutkom oznamuje úmrtie Jej kráľovskej výsosti vojvodkyne z Kentu,“ napísal palác vo vyhlásení. Najstaršia členka britskej kráľovnej rodiny občianskym menom Katharine Worsleyová bola známa najmä odovzdávaním trofejí víťazom tenisového Wimbledonu.
„Kráľ, kráľovná a všetci členovia kráľovskej rodiny sa pripájajú k vojvodovi z Kentu, jeho deťom a vnúčatám v smútku nad ich stratou a s láskou spomínajú na celoživotnú oddanosť vojvodkyne všetkým organizáciám, s ktorými bola spájaná, na jej vášeň pre hudbu a empatiu voči mladým ľuďom,“ uviedol Buckinghamský palác.
Vojvodkyňa z Kentu zomrela v pokoji vo štvrtok v noci v Kensingtonskom paláci obklopená rodinou. Na znak úcty bola zástava v Buckinghamskom paláci v piatok na poludnie len na pol žrde. Worsleyová sa stala členkou kráľovskej rodiny sobášom s princom Edwardom v roku 1961.
„Buckinghamský palác s hlbokým zármutkom oznamuje úmrtie Jej kráľovskej výsosti vojvodkyne z Kentu,“ napísal palác vo vyhlásení. Najstaršia členka britskej kráľovnej rodiny občianskym menom Katharine Worsleyová bola známa najmä odovzdávaním trofejí víťazom tenisového Wimbledonu.
„Kráľ, kráľovná a všetci členovia kráľovskej rodiny sa pripájajú k vojvodovi z Kentu, jeho deťom a vnúčatám v smútku nad ich stratou a s láskou spomínajú na celoživotnú oddanosť vojvodkyne všetkým organizáciám, s ktorými bola spájaná, na jej vášeň pre hudbu a empatiu voči mladým ľuďom,“ uviedol Buckinghamský palác.
Vojvodkyňa z Kentu zomrela v pokoji vo štvrtok v noci v Kensingtonskom paláci obklopená rodinou. Na znak úcty bola zástava v Buckinghamskom paláci v piatok na poludnie len na pol žrde. Worsleyová sa stala členkou kráľovskej rodiny sobášom s princom Edwardom v roku 1961.