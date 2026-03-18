Streda 18. marec 2026
Vo veku 93 rokov zomrel patriarcha pravoslávnej cirkvi v Gruzínsku

.
Ľudia sa zhromažďujú pri vchode do katedrály Najsvätejšej Trojice, aby sa v stredu 18. marca 2026 v gruzínskom Tbilisi naposledy rozlúčili so zosnulým gruzínskym patriarchom Iliom II., dlhoročným predstaveným Gruzínskej pravoslávnej cirkvi. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Tbilisi 18. marca (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrel dlhoročný patriarcha pravoslávnej cirkvi v Gruzínsku, katolikos Ilia II., ktorý bol označovaný za jednu z najvplyvnejších osobností krajiny. Informovala o tom v stredu agentúra AP, píše TASR.

Bol to epochálna postava; je to obrovská strata pre celú pravoslávnu cirkev,“ povedal Šio Mudžiri, ktorý do zvolenia nového patriarchu dočasne prevzal vedenie cirkvi.

Ilia II. zomrel v utorok večer po tom, čo bol hospitalizovaný v kritickom stave s vnútorným krvácaním. Pravoslávnu cirkev v Gruzínsku viedol takmer päť desaťročí - od roku 1977, keď bolo Gruzínsko súčasťou Sovietskeho zväzu a praktizovanie náboženstva bolo obmedzené. Dominantnou duchovnou a verejnou osobnosťou patriarcha zostal aj po znovuzískaní nezávislosti Gruzínska. V posledných rokoch sa jeho zdravotný stav postupne zhoršoval.

V súvislosti s Iliovým úmrtím bol v Gruzínsku vyhlásený štátny smútok. Pohrebné obrady a uloženie rakvy s telom do hrobky v Sionskom katedrálnom chráme v Tbilisi je naplánované na 22. marca.

Nástupcu zosnulého patriarchu by mali zvoliť do dvoch mesiacov. O novom patriarchovi rozhodne Svätá synoda, ktorá vyberie troch kandidátov, a potom rozšírená cirkevná rada, na ktorej sa zvolí katolikos-patriarcha celého Gruzínska. Za zvoleného sa považuje ten kandidát, ktorý získa viac ako polovicu hlasov biskupov zúčastnených na rade. V súčasnosti má synoda 39 biskupov, informoval spravodajský web Echo Kaukazu.
.

