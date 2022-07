Vo veku 93 rokov zomrel popartový sochár Claes Oldenburg

New York 18. júla (TASR) - Vo veku 93 rokov zomrel švédsko-americký popartový sochár Claes Oldenburg, známy monumentálnymi dielami zobrazujúcimi predmety každodennej potreby, ako sú hamburgery, rúže či elektrické zástrčky. Správu priniesla v pondelok tlačová agentúra AFP.



Oldenburgova tvorba sa počas dlhej kariéry tešilo uznaniu kritiky a veľkej popularite, pričom sa často nieslo v odľahčenom tóne.



Medzi jeho známe monumentálne objekty patria kornúty na zmrzlinu v New Yorku, štipec na bielizeň vo Filadelfii, ktorý v roku 1976 pripomínal dvojsté výročie vyhlásenia nezávislosti USA, alebo čerešňa vyvažovaná na lyžičke v Minneapolise.



"Mojím zámerom je vytvoriť každodenný objekt, ktorý sa vymyká definícii," citoval ho denník The New York Times.



Oldenburg sa narodil v roku 1929 vo švédskom Štokholme a v roku 1956 sa presťahoval do New Yorku. Galéria Pace, ktorá ho zastupovala, potvrdila jeho úmrtie a označila ho za "jedného z najradikálnejších umelcov 20. storočia vďaka jeho neoddeliteľnej úlohe vo vývoji popartu".



Oldenburg zomrel vo svojom dome a ateliéri v New Yorku, kde sa zotavoval po páde.