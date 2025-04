Vo veku 94 rokov zomrel Jan Červinka, účastník mnohých expedícií

Praha 20. apríla (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel v sobotu český horolezec Jan Červinka, účastník mnohých kľúčových československých expedícií od 50. do 80. rokov minulého storočia. Informáciu o jeho úmrtí priniesol portál lezec.cz a následne ho potvrdila Červinkova rodina.



Červinka bol v rokoch 1950 - 1961 člen prvého reprezentačného tímu Československa v horolezectve. Spolu s kolegami boli v roku 1965 členmi výpravy do afgánskeho Hindúkušu, kde sa im podarilo ako prvým vystúpiť na 17 vrcholov, ktoré do tej doby nik nepokoril. V roku 2004 sa stal čestným členom Českého horolezeckého zväzu.