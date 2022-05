Vo veku 94 rokov zomrel niekdajší premiér Ciriaco De Mita

Rím 26. mája (TASR) - Vo veku 94 rokov zomrel vo štvrtok bývalý taliansky premiér Ciriaco De Mita, ktorý zastával funkciu predsedu vlády v rokoch 1988–89. TASR informáciu prevzala od agentúry ANSA.



De Mita bol členom už neexistujúcej strany Kresťanská demokracia (DC), ktorá bola v minulosti najsilnejšou politickou stranou v Taliansku. V 70. rokoch minulého storočia vystriedal De Mita niekoľko ministerských stoličiek a v roku 1982 sa dostal do čela DC, ktorú viedol až do roku 1989.



De Mita sa stal talianskym premiérom v apríli 1988 a túto funkciu vykonával až do júla nasledujúceho roka.



Aj po rozpade svojej politickej strany, ktorej sa stali osudnými korupčné škandály Tangentopoli v 90. rokoch, zostal expremiér v politike stále aktívny. V rokoch 2009–13 pôsobil ako europoslanec a o rok neskôr sa stal primátorom svojho rodného mesta Nusco v Kampánii.



De Mita vo februári podstúpil operačný zákrok po tom, čo doma spadol a zlomil si nohu.



De Mitovej rodine vyjadril sústrasť aj súčasný taliansky premiér Mario Draghi.