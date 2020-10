Vo veku 95 rokov zomrel textár muzikálu Bedári

The great lyricist and man of theatre and popular song, Herbert Kretzmer, has died. From Les Mis to She, TW3, Goodness Gracious Me and so much more he was a giant of his trade. RIP Herbie. — Tim Rice (@SirTimRice) October 14, 2020

Londýn 15. októbra (TASR) - Britský textár, novinár a divadelný kritik Herbert Kretzmer, známy svojou úpravou francúzskeho muzikálu Bedári do angličtiny, zomrel v stredu vo veku 95 rokov. Informovali o tom médiá BBC, Sky News a The Guardian.Kretzmer, ktorý sa narodil v roku 1925 na území dnešnej Juhoafrickej republiky a do Londýna sa presťahoval v roku 1954, napísal aj text skladby Goodness Gracious Me (1960) v interpretácii hercov Petra Sellersa Sophie Lorenovej. Spolupracoval aj s francúzskym spevákom Charlesom Aznavourom na jeho hitoch Yesterday When I Was Young (1964) a She (1974).Kretzmer otextoval niekoľko ďalších muzikálov ako Our Man Crichton, The Four Musketeers, Marguerite, Kristina či Can Heironymus Merkin Ever Forget Mercy Humppe and Find True Happiness?Bedári, muzikál založený na rovnomennom románe Victora Huga z roku 1862, mal francúzsku premiéru v roku 1980. Jeho anglická adaptácia sa hrá v Londýne od roku 1985; ide o najdlhšie hraný muzikál na West Ende a druhý najdlhšie hraný muzikál na svete.Anglická verzia Bedárov obsahuje známe piesne ako I Dreamed a Dream, Bring Him Home, On My Own alebo Do You Hear the People Sing? Kretzmer získal za svoju prácu na textoch k tomuto muzikálu viacero ocenení vrátane Tony a Grammy. Autorsky sa podieľal aj na oscarovej filmovej verzii Bedárov z roku 2012.Jeho kolega, britský textár Tim Rice, na sociálnej sieti Twitter označil Kretzmera za