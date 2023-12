Vo veku 95 rokov zomrela matka väzneného narkobaróna Guzmána

Culiacán 11. decembra (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrela v nedeľu Maria Consuelo Loera Perezová, matka známeho mexického narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána, ktorý si v USA odpykáva doživotný trest. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



Perezová podľa vyjadrenia rodiny zomrela v súkromnej nemocnici v Culiacáne, hlavnom meste mexického štátu Sinaloa. Príčinou boli komplikácie súvisiace s operáciou žlčníka, ktorú podstúpila pred niekoľkými týždňami.



Neslávne známou sa stala v marci roku 2020, keď sa stretla s mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom počas jeho návštev štátu Sinaloa, pripomína AFP. Obrador vtedy pristúpil k jej autu, aby ju pozdravil, čo viedlo k ostrej kritike.



Obrador obhajoval toto svoje gestom tým, že staršia žena si zaslúžila jeho uznanie bez ohľadu na to, kto je jej syn. "Ak si podávam ruku so zločincami v bielych golieroch, ako by som si nemohol podať ruku s dámou?" tvrdil.



Perezová pri tomto stretnutí prezidentovi doručila list, v ktorom ho žiadala o pomoc pri udeľovaní humanitárnych víz, aby mohla v Spojených štátoch navštíviť svojho syna "El Chapa" Guzmána (66). Ten si tam odpykáva doživotný trest za obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí a ďalšie trestné činy.



Obrador v reakcii na otázku o úmrtí Perezovej v pondelok vyjadril rodine úprimnú sústrasť. "Rešpektujem túto rodinu... Každá ľudská bytosť, ktorá príde o život, si zaslúži úctu a tiež ohľaduplnosť voči príbuzným, voči všetkým. Žiadny človek mi nie je cudzí," povedal.