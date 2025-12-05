< sekcia Zahraničie
Vo veku 96 rokov zomrel architekt Frank Gehry
Gehry bol okrem iného spoluautorom návrhu pražského Tancujúceho domu.
Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) - Frank O. Gehry, jeden z najvýznamnejších a najoriginálnejších architektov v dejinách americkej architektúry, zomrel vo veku 96 rokov vo svojom dome v Santa Monice v Kalifornii. Gehry bol okrem iného spoluautorom návrhu pražského Tancujúceho domu. Informáciu o jeho úmrtí potvrdila šéfka jeho kancelárie, píše TASR podľa správy denníka The New York Times.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
