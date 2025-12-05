Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. december 2025Meniny má Oto
< sekcia Zahraničie

Vo veku 96 rokov zomrel architekt Frank Gehry

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Gehry bol okrem iného spoluautorom návrhu pražského Tancujúceho domu.

Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) - Frank O. Gehry, jeden z najvýznamnejších a najoriginálnejších architektov v dejinách americkej architektúry, zomrel vo veku 96 rokov vo svojom dome v Santa Monice v Kalifornii. Gehry bol okrem iného spoluautorom návrhu pražského Tancujúceho domu. Informáciu o jeho úmrtí potvrdila šéfka jeho kancelárie, píše TASR podľa správy denníka The New York Times.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch