Vo veku 96 rokov zomrel spevák Tony Bennett

New York 21. júla (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrel v piatok v New Yorku americký spevák Tony Bennett. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a webovej stránky stanice Sky News.



Pre AP to potvrdila jeho reklamná agentka Sylvia Weinerová, ktorá dodala, že Bennett zomrel v New Yorku. Tam sa 3. augusta 1926 narodil.



Konkrétnu príčinu smrti neuviedli, Bennettovi však v roku 2016 zistili Alzheimerovu chorobu. O päť rokov neskôr to verejne oznámil a na rady lekárov po viac než ôsmich desaťročiach v šoubiznise ukončil svoju koncertnú činnosť.



Tento jazzový a swingový spevák bol hudobne aktívny od polovice 30. rokov minulého storočia a svoj prvý album vydal v roku 1952. Počas svojej kariéry ich mal na konte viac než 70. Získal 20 ocenení Grammy. Prvú z nich mu udelili v roku 1962 za pieseň I Left My Heart In San Francisco.



Počas svojej dlhej kariéry spolupracoval s rôznymi spevákmi vrátane Franka Sinatru či Lady Gaga, dodáva Sky News. Samotný Sinatra ho v jednom rozhovore v roku 1965 označil za "najlepšieho speváka v tomto biznise", pripomína Sky News.