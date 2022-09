Vo veku 96 rokov zomrel uznávaný fotograf William Klein

Na archívnej rodinnej snímke z roku 1993 je autoportrét amerického fotografa Williama Kleina, ktorý umelec namaľoval na kontaktnú fóliu. Foto: TASR/AP

Paríž 13. septembra (TASR) - Americko-francúzsky fotograf William Klein, ktorý sa preslávil snímkami módy a mestského života, zomrel v sobotu v Paríži vo veku 96 rokov, uviedol v pondelok jeho syn Pierre Klein.Klein, ktorého pôsobivé zobrazenia nepokoja a násilia mestského života pomohli revolučne zmeniť svetovú fotografiu, zomrel "pokojne", uvádza sa vo vyhlásení.Klein, oslavovaný ako jeden z najvplyvnejších umelcov 20. storočia, pracoval aj v oblasti filmu a módy. Jeho úmrtie prišlo v čase, keď sa v Newyorskej škole fotografie (ICP) blíži ku koncu retrospektívna výstava jeho tvorby.povedal Pierre Klein. Dodal, že neskôr sa uskutoční verejná spomienka na jeho otca, uvádza tlačová agentúra AFP.Kleinove snímky boli inšpirované bulvárnou snahou vyvolávať senzácie a prevrátili zaužívané štýly pouličnej a módnej fotografie - ako jeden z prvých zobrazoval modelky mimo ateliérového pozadia.Jeho prevažne čiernobiele snímky sa pohrávajú s objektmi mimo centra a so zvýrazneným kontrastom.William Klein sa narodil v roku 1926 v newyorskej rodine ultraortodoxných židov a počas vojenskej služby si zamiloval Európu. Po druhej svetovej vojne sa stal maliarom, ale po výhre svojho prvého fotoaparátu v pokri sa začal venovať fotografii.Odkedy sa Klein zoznámil so svojou manželkou, žil vo Francúzsku. Zostali spolu až do jej smrti v roku 2005.