Vo veku 96 rokov zomrela japonská módna návrhárka Hanae Moriová

Tokio 18. augusta (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrela už 11. augusta svetoznáma japonská módna návrhárka Hanae Moriová, ktorá za používanie charakteristických motýlích motívov dostala prezývku Madame Butterfly. Podľa agentúry AFP o tom vo štvrtok informovali japonské médiá.



V roku 1951 si Moriová otvorila v Japonsku svoj prvý módny salón. Od roku 1954 začala pre filmovú spoločnosť Nikkacu navrhovať kostýmy pre hercov.



V roku 1965 mala prvú zahraničnú prehliadku v New Yorku, ktorá jej otvorila dvere do Európy a mnohých krajín amerického kontinentu.



V roku 1977 si otvorila salón v Paríži, kde ju ako prvú ženu z Ázie prijali do prestížnej Spoločnosti haute couture. Tento salón musela v roku 2004 pre finančné problémy zatvoriť, parfumy s jej menom sa však predávajú naďalej.



Moriová obliekala prvú dámu USA Nancy Reaganovú, oscarovú herečku Grace Kellyovú a nespočetné množstvo členov japonskej vyššej spoločnosti. Pre cisárovnú Masako navrhla biele šaty, ktoré mala oblečené na svadbe v roku 1993.



V rokoch 1967 – 1988 navrhovala uniformy pre letušky spoločnosti Japan Air Lines (JAL). Navrhla tiež oblečenie pre japonskú výpravu na olympijských hrách v Barcelone (1992) a v Lillehammeri (1994).



Moriová má dvoch synov, ktorí je pomáhali s módnym biznisom. Jej dve vnučky sa venujú modelingu.



V roku 1988 jej japonská vláda udelila štátne vyznamenanie Medailu cti a o rok neskôr ju francúzsky prezident François Mitterrand vyznamenal Radom čestnej légie.