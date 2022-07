Vo veku 97 rokov zomrel britský divadelný režisér Peter Brook

Paríž 3. júla (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrel britský divadelný režisér pôsobiaci vo Francúzsku Peter Brook. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.



Brook, ktorý sa narodil v Británii, no niekoľko desaťročí prežil vo Francúzsku, zomrel v sobotu, uviedol zdroj blízky zosnulému režisérovi, ktorý si neželal byť menovaný.



Brook sa preslávil ako mladý režisér ešte v čase, keď žil v Británii, a na javisku pristupoval k radikálnej a niekedy až krvavej interpretácii diel klasikov vrátane Shakespeara. Na týchto predstaveniach pracoval s hercami, ktorí sa neskôr sami stali legendami, píše AFP.



Brookov štýl však prešiel úplnou zmenou po tom, ako sa začiatkom 70. rokov minulého storočia presťahoval do Francúzska. V divadelných predstaveniach odvtedy preferoval jednoduchosť a často sa nechal ovplyvňovať východnými tradíciami.



"Peter Brook nám dal to najkrajšie ticho v divadle, toto jeho posledné odmlčanie je však smutné," reagovala na smrť režiséra francúzska ministerka kultúry Rima Abdulová Malaková.



"Javisko sa vďaka nemu vrátilo k svojej najživšej intenzite. Jeho odkaz je veľký," dodala Abdulová Malaková s tým, že Brook bude "navždy dušou" divadla Bouffes du Nord v Paríži, kde pôsobil.



Brook sa preslávil réžiou filmu Pán Múch z roku 1963, ktorého predlohou bol rovnomenný román Williama Goldinga. Jeho dej zachytáva skupinu školákov, ktorí stroskotajú na opustenom ostrove a postupne sa z nich stávajú divosi.