Vo veku 98 rokov zomrel izraelský historik Jehuda Bauer

Tel Aviv 20. októbra (TASR) - Vo veku 98 rokov zomrel v piatok v Jeruzaleme izraelský historik českého pôvodu Jehuda Bauer, ktorý sa špecializoval na moderné dejiny, najmä na problematiku spojenú s históriou holokaustu, genocídy a antisemitizmu. Podľa agentúry DPA to v sobotu oznámil Medzinárodný osvienčimský výbor (IAK), ktorý združuje ľudí preživších holokaust.



Výkonný viceprezident tohto výboru Christoph Heubner označil Bauera za celosvetovo uznávaného a jedného z najvýznamnejších bádateľov holokaustu. Bauer pôsobil aj ako vedecký pracovník v jeruzalemskom pamätníku Jad vašem.



Bauer sa narodil ako Martin Bauer v roku 1926 v Prahe. Bauerovej rodine sa 15. marca 1939 - v deň, keď do Prahy vstúpili nemecké vojská, podarilo cez Poľsko a Rumunsko emigrovať do Palestíny. Heubner napísal, že Bauerov záujem o výskum holokaustu a odhodlanie vždy poháňalo práve vedomie, že šoa tesne unikol.



Aj vo svojom vysokom veku sa Bauer stále zúčastňoval na verejných diskusiách.



V decembri minulého roka v eseji varoval pred porovnávaním masakry spáchanej 7. októbra 2023 palestínskym militantným hnutím Hamas v Izrael s holokaustom, alebo pred porovnávaním Hamasu s nacistami. Za "nových nacistov" označil príslušníkov Hamasu aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, doplnila DPA, píše TASR.