Vo veku 98 rokov zomrel Stanley Ho, ktorý vybudoval sieť kasín v Číne

Hongkong 26. mája (TASR) - Vo veku 98 rokov zomrel v utorok v Hongkongu podnikateľ a miliardár Stanley Ho, ktorý vybudoval medzinárodné impérium luxusných kasín v Macau, osobitnej administratívnej oblasti Číny. S odvolaním sa na oznámenie jeho dcéry Pansy Ho o tom informovala agentúra AP.



Stanley Ho bol známy ako "kráľ hazardu", no podnikal aj v oblasti dopravy a vlastnil či prevádzkoval obchodné domy, hotely, letiská i dostihové dráhy. Spojené štáty ho podľa AP obviňovali z prepojenia s organizovaným zločinom.



Stanley Ho sa venoval spoločenským tancom a samotnému hazardu sa podľa vlastných slov vyhýbal. Mal 17 detí so štyrmi rôznymi ženami.



Narodil sa 25. novembra 1921 v Hongkongu v rodine, ktorá už v tom čase patrila k bohatým a vplyvným.



Univerzitné štúdia nedokončil z dôvodu vypuknutia druhej svetovej vojny. Pôsobil ako telefonista pre britskú armádu, pričom po tom, ako Hongkong prešiel pod okupáciu Japonska sa mu podarilo utiecť do Macaa.



V 60. rokoch minulého storočia založil spoločnosť STDM (Sociedade de Turismo e Diversoes de Macau).



Macao, ktoré bolo v minulosti portugalskou kolóniou, sa v roku 1999 vrátilo pod čínsku zvrchovanosť. Ako jediná oblasť v Číne má možnosť legálne prevádzkovať kasína.



Príjmy z hazardných hier a kasín tvoria podstatnú časť hrubého domáceho produktu Macaa. Vláda v roku 2002 zrušila monopolné postavenie Stanleyho Ho v oblasti kasín, čo umožnilo príchod konkurencie.