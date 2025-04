Vo veku 99 rokov zomrela bývalá izraelská prvá dáma Reuma Weizmanová

Tel Aviv 15. apríla (TASR) - Vo veku 99 rokov zomrela bývalá prvá dáma Izraela Reuma Weizmanová - manželka prezidenta Ezera Weizmana, ktorý na poste hlavy štátu Izrael pôsobil v rokoch 1993 až 2000, uviedla v utorok agentúra DPA, píše TASR.



O skone Weizmanovej informovali izraelský prezident Jicchak Herzog so svojou manželkou Michal v spoločnom vyhlásení, v ktorom pripomenuli, že Weizmanovej život bol spätý s dejinami izraelského národa.



Narodila sa v Londýne v roku 1925 ako dcéra Rachel a Cviho Schwartza, ktorý spoluzakladal Robotnícku stranu Izraela (Mapaj) a právnickú fakultu na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Reumina sestra Ruth bola vydatá za izraelského generála a politika Mošeho Dajana.



Rodina Schwartzovcov sa rok po Reuminom narodení presťahovala do Palestíny, ktorá bola v tom čase pod britskou správou. Po skončení druhej svetovej vojny Reuma odcestovala do severonemeckého mesta Hamburg, aby sa v rámci vládnej agentúry postarala o židovské deti, ktoré prežili holokaust. Neskôr uviedla, že jej cieľom bolo priviezť tieto deti do Palestíny, a to aj nezákonnými prostriedkami. Kým bola v Európe, bola dokonca nakrátko vyslaná ako novinárka, aby pre židovský denník vychádzajúci v Londýne písala o procese s nacistickými pohlavármi v Norimbergu.



Po vzniku štátu Izrael v roku 1948 sa z Európy vrátila, v novom štáte absolvovala vojenskú službu a pracovala vo vládnych úradoch.



Keď sa Weizman stal prezidentom, jeho manželka sa venovala rôznym sociálnym programom: navštevovala zranených vojakov, pozostalé rodiny, nezamestnaných a obyvateľov konfliktných zón.



Od 60. rokoch sa ako dobrovoľníčka angažovala v organizácii MICHA, ktorá podporuje deti s poruchami sluchu. V 80. rokoch sa pripojila k medzinárodnej organizácii, ktorá založila „dediny“ pre deti bez domova v mestách Arad a Migdal HaEmek, napísal server Ynetnews.