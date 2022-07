Vo Velehrade začali Dni ľudí dobrej vôle, mieria tam tisícky veriacich

Velehrad 4. júla (TASR) - V pondelok sa v meste Velehrad na Morave začali Dni ľudí dobrej vôle, ktoré sa konajú v predvečer sviatku slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. 23. ročník sa podľa organizátorov vráti po covidovom útlme do pôvodného rozsahu, uvádzajú na oficiálnej webovej stránke velehrad.eu.



Prvý deň podujatia patrí rôznym sprievodným akciám vrátane výstav, medzinárodného stretnutia vozíčkarov či futbalovej súťaže, ktorú má pod patronátom česká futbalová legenda Antonín Panenka. Návštevníci môžu pokračovať v ručnom prepisovaní Biblie alebo sa zapojiť do fotografickej súťaže.



V programe sú aj dve slovenské formácie, a to divadelné predstavenie Spievankovo pre deti a modlitebná noc so skupinou Godzone určená pre mládež. Oslavy štátneho sviatku začnú už v pondelok Modlitbou za vlasť, ktorá sa bude konať v spolupráci s českou armádou.



"V piatok sa naša krajina stala predsedníckou krajinou Európskej únie. Aj pri Modlitbe za vlasť sa budeme modliť, aby naša krajina prispela k prebudeniu hodnôt v celej Európe, ktoré priniesli na Velehrad svätí Cyril a Metod," povedal velehradský farár Josef Čunek. "Budeme sa tiež modliť za mier na Ukrajine a na celom svete," dodal.



Prvý deň podujatia sa skončí benefičným koncertom Večer ľudí dobrej vôle. Vystúpi na ňom napríklad český operný spevák Adam Plachetka či ukrajinská speváčka Lilii Makovka Ostapčuk s manželom Olexijom. Cieľom večera je podľa organizátorov podporiť a povzbudiť všetkých ľudí dobrej vôle v zložitej dobe.



Tento rok si na Velehrade pripomenú 100. výročie založenia Charity Českej republiky. V utorok program osláv štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda vyvrcholí slávnostnou pútnickou svätou omšou, slúžiť ju bude kanadský jezuitský kardinál Michael Czerny, rodák z Brna a jeden z najbližších spolupracovníkov pápeža Františka.