Vo Veľkej Británia podľahlo už vyše 150.000 ľudí na koronavírus

Londýn 8. januára (TASR) - Nákaza novým koronavírusom si v Británii vyžiadala už viac než 150.000 obetí na životoch. V sobotu to oznámila tamojšia vláda, píše agentúra AFP.



V Spojenom kráľovstve, ktoré je jednou z najviac zasiahnutých krajín v Európe, podľahlo v dobe 28 dní od pozitívneho testu na covid od začiatku pandémie dosiaľ 150.057 ľudí. Viac úmrtí zaznamenalo spomedzi európskych krajín len Rusko. Počet obetí covidu môže byť v Británii však ešte vyšší - ochorenie COVID-19 sa uvádza na úmrtných listoch viac ako 173.000 osôb, poznamenala agentúra DPA.



V sobotu hlásili britské zdravotnícke úrady za uplynulých 24 hodín 146.390 nových prípadov nákazy, čo predstavuje pokles oproti rekordnému číslu vyše 200.000 z minulého týždňa.



Krajina so zhruba 67 miliónmi obyvateľov sa naďalej nachádza uprostred vlny pandémie spôsobenej variantom omikron. Zatiaľ čo sa situácia zjavne zlepšuje v metropole Londýn, počty infikovaných výrazne stúpajú na severe Anglicka. Vláda však zavedenie prísnejších opatrení v prevažnej časti Anglicka odmieta. Dôvodom je, že počet pacientov prijatých do nemocní s covidom, ani počet úmrtí tam nestúpa rovnako rýchlo ako počet nakazených.



V mnohých nemocniciach ale pre nákazu covidom či absolvovanie karantény chýba personál. Ministerstvo obrany v piatok preto ohlásilo, že do nemocníc vyšle vojakov, ktorí budú pomáhať zdravotníkom v starostlivosti o pacientov.



Počet hospitalizovaných osôb a úmrtí je v Británii, ako konštatuje AFP, omnoho nižší než bol počas prvej vlny pandémie, keď ešte ľudia neboli zaočkovaní. Aktuálne dostalo už posilňujúcu dávky vakcíny proti covidu približne 61 percent britskej populácie nad 12 rokov.