Vo Veľkej koralovej bariére je najviac koralov za posledných 36 rokov

Sydney 4. augusta (TASR) - Časti ohrozenej austrálskej Veľkej koralovej bariéry sú pokryté najväčším množstvom koralov za posledných 36 rokov. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnil austrálsky vládny vedecký inštitút, píše agentúra AFP.



Austrálsky inštitút pre morský výskum (AIMS) uviedol, že v niektorých častiach bariéry, ktorá je na zozname biosférických rezervácií UNESCO, sa nachádza najviac koralov za posledných 36 rokov. Vedci preskúmali 87 úsekov bariéry, pričom zistili, že koralový útes sa z poškodenia spôsobeného blednutím rias spamätal rýchlejšie, než sa očakávalo. Zásluhu na tom má najmä rýchlorastúci koral Acropora.



"Najnovšie údaje dokazujú, že útes je stále schopný regenerácie," vyhlásil šéf AIMS Paul Hardisty. Upozornil však, že tento priaznivý vývoj by mohli poľahky zvrátiť cyklóny, opätovné blednutie koralov či premnoženie dravej morskej hviezdice druhu tŕňová koruna, ktorá usmrcuje a požiera koraly. Poukázal pritom na južné úseky bariéry, ktoré sa pred rokom začali regenerovať, no aktuálne sa tamojšia situácia opäť zhoršuje.



Morský biológ Terry Hughes však upozornil, že druhy, ktoré na Veľkej koralovej bariére rastú, sú veľmi citlivé na otepľovanie oceánov. Dodal, že nahradenie veľkých pomaly rastúcich koralov typických pre bariéru "už nie je možné".