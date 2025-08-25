< sekcia Zahraničie
Vo Venezuele prepustili 13 disidentov
Autor TASR
Caracas 25. augusta (TASR) - Venezuelské úrady prepustili z väzenia 13 disidentov, pričom piatich z nich premiestnili do domácej väzby. Oznámil to v nedeľu opozičný politik a bývalý prezidentský kandidát Henrique Capriles, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.
Oponentov vlády zadržali v období prezidentských volieb v júli 2024, ktoré opozícia a medzinárodné spoločenstvo označili za zmanipulované. Volebná komisia vyhlásila za víťaza prezidenta Nicolása Madura, ktorý je pri moci od roku 2013.
Medzi prepustenými sú podľa Caprilesa aj bývalý kongresman a dvaja občania Talianska. Väčšina z nich bola oficiálne obvinená z korupcie.
Bezpečnostné sily v juhoamerickej krajine bohatej na ropu už roky zasahujú proti opozícii, konštatovala DPA. Podľa mimovládnej organizácie Foro Penal je za mrežami stále viac ako 800 politických väzňov.
