Vo Venezuele prepustili 13 disidentov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Caracas 25. augusta (TASR) - Venezuelské úrady prepustili z väzenia 13 disidentov, pričom piatich z nich premiestnili do domácej väzby. Oznámil to v nedeľu opozičný politik a bývalý prezidentský kandidát Henrique Capriles, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.

Oponentov vlády zadržali v období prezidentských volieb v júli 2024, ktoré opozícia a medzinárodné spoločenstvo označili za zmanipulované. Volebná komisia vyhlásila za víťaza prezidenta Nicolása Madura, ktorý je pri moci od roku 2013.

Medzi prepustenými sú podľa Caprilesa aj bývalý kongresman a dvaja občania Talianska. Väčšina z nich bola oficiálne obvinená z korupcie.

Bezpečnostné sily v juhoamerickej krajine bohatej na ropu už roky zasahujú proti opozícii, konštatovala DPA. Podľa mimovládnej organizácie Foro Penal je za mrežami stále viac ako 800 politických väzňov.
