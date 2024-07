Vo Venezuele sa konajú prezidentské voľby, kandiduje aj Maduro

Caracas/Londýn 28. júla (TASR) - Venezuelčania v nedeľu hlasujú v prezidentských voľbách. Úradujúci prezident Nicolás Maduro sa uchádza o svoje tretie funkčné obdobie, opozícia sa však usiluje ukončiť jeho 11-ročnú vládu. TASR informuje podľa agentúry AP, stanice BBC a denníka El País.



Tieto voľby môžu priniesť zmenu vlády v tejto juhoamerickej krajine, kde je už 25 rokov pri moci Zjednotená socialistická strana Venezuely (PSUV) najskôr pod vedením exprezidenta Huga Cháveza a neskôr, po jeho smrti v roku 2013, Nicolása Madura, píše BBC.



V krajine je podľa odhadov 17 miliónov oprávnených voličov, píše AP, a hlasovať je možné aj zo zahraničia. Viac než 30.000 volebných miestností je otvorených od 6.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) do 18.OO h miestneho času. Hlasovanie však nemôže byť ukončené, kým pred nimi ešte čakajú voliči, píše El País.



Voliči si vyberajú z desiatich kandidátov na šesťročné funkčné obdobie, ktoré sa začne v januári 2025. Hlavným favoritmi sú súčasný prezident Maduro a opozičný kandidát Edmundo González Urrutia. Tento politológ zastupuje koalíciu opozičných strán, ktoré si ho za svojho kandidáta vybrali v apríli.



González nahradil Maríu Corinu Machadovú, predsedníčku opozičnej liberálnej strany Vpred Venezuela (Vente Venezuela - VV), ktorá má súdny zákaz pôsobiť vo verejných funkciách. Národná volebná rada (CNE) predtým odmietla zaregistrovať aj jej pôvodnú náhradníčku, univerzitnú profesorku Corinu Yorisovú.



Medzinárodné spoločenstvo vyjadrilo znepokojenie, či Madurov režim uzná výsledky nedeľňajších volieb a podobné obavy má aj časť obyvateľov krajiny, píše El País. Niektorí Venezuelčania žijúci v zahraničí mali ťažkosti pri registrácii, pripomína tento denník.



Vláda od piatku do pondelka 29. júna uzavrela hranice krajiny s cieľom zabrániť konaniu osôb, ktoré by mohli byť hrozbou pre bezpečnosť, píše stanica CNN. V krajine boli prijaté aj ďalšie opatrenia.



Venezuela má jedny z najväčších zásob ropy na svete. Hospodárska situácia v krajine sa však počas Madurovej vlády zhoršila, pripomína AP. Za posledné desaťročie z krajiny z dôvodu hospodárskej a politickej krízy odišlo približne 7,8 milióna obyvateľov, píše BBC.



Krízu ešte viac prehĺbili sankcie, ktoré voči Venezuele v roku 2018 zaviedli USA v snahe zosadiť socialistického prezidenta Madura po jeho znovuzvolení, ktoré Západ neuznal, dodáva AP. Táto agentúra tiež uviedla, že Venezuela si vo volebný deň, 28. júla 2024, si pripomína 70. výročie narodenia exprezidenta Huga Cháveza.