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Vo Venezuele sa snažia vytiahnuť spod trosiek preživšieho zemetrasenia
Záchranári z Venezuely, Čile, Kostariky, El Salvádora, Mexika a Spojených štátov sa ku Gilovi snažia dostať už tri dni.
Autor TASR
Caracas 2. júla (TASR) - Stovky záchranárov vo Venezuele v noci na štvrtok pokračovali v záchrane 43-ročného muža uväzneného pod troskami týždeň po ničivom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo takmer 2300 obetí na životoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Medzinárodné záchranné tímy sa o kúsok priblížil k Hernanovi Gilovi, bezpečnostnému strážcovi uväznenom pod troskami sedemposchodovej budovy, v ktorej pracoval, v pobrežnej oblasti Catia La Mar v štáte La Guaira.
Záchranári z Venezuely, Čile, Kostariky, El Salvádora, Mexika a Spojených štátov sa ku Gilovi snažia dostať už tri dni. V noci na štvrtok pre AFP uviedli, že sa nachádzajú takmer meter od neho, no musia pracovať opatrne, aby predišli ďalšiemu zrúteniu neďalekých budov poškodených minulotýždňovým zemetrasením.
AFP konštatuje, že hoci sa zvýšili nádeje na záchranu jedného muža, Venezuela je vystavená katastrofe, ktorá mnohých ponechala bez príbytkov a dostatku potravín.
Dočasná venezuelská prezidenta Delcy Rodríguezová vyhlásila sedemdňový štátny smútok za obete zemetrasenia, ktorý sa začal v stredu o 18.00 h miestneho času (vo štvrtok 00.00 h SELČ).
Väčšinu zrútených budov v najviac zasiahnutom meste La Guaira označili písmenom D ako „deceased“ (zosnulý) - čo je podľa AFP znamenia, že záchranári tieto budovy prehľadali a nenašli žiadne známky života.
V utorok sa záchranárom podarilo vyslobodiť trojročného chlapca. Odborníci však upozorňujú, že je nepravdepodobné, že by uväznené obete prežili pod troskami viac ako 72 hodín.
Predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez v stredu oznámil, že počet mŕtvych po dvoch ničivých otrasoch s magnitúdami 7,2 a 7,5 vzrástol na 2295 a zranených je vyše 11.000 ľudí. Zemetrasenie poškodilo alebo zničilo 58.870 budov a bez domova ostalo takmer 13.000 ľudí. Podľa odhadov OSN je nezvestných 50.000 ľudí.
Rady ľudí čakajúcich na pomoc sa každým dňom predlžujú a mnohí prežívajú len vďaka ochote dobrovoľníkov a darom od spoluobčanov. Svetový potravinový program v utorok vyzval na poskytnutie 50 miliónov dolárov na zabezpečenie stravy pre zhruba 500.000 ľudí vo Venezuele na tri mesiace.
Obavy narastajú aj z vypuknutia epidémií. Hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Christian Lindmeier tvrdí, že záchranné zložky vo Venezuele sú pod „extrémnym tlakom“. V súčasnosti podľa neho existuje zvýšené riziko vypuknutia ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, ako napríklad osýpky a záškrt, a to z dôvodu nízkej miere zaočkovanosti pred zemetrasením.
Medzinárodné záchranné tímy sa o kúsok priblížil k Hernanovi Gilovi, bezpečnostnému strážcovi uväznenom pod troskami sedemposchodovej budovy, v ktorej pracoval, v pobrežnej oblasti Catia La Mar v štáte La Guaira.
Záchranári z Venezuely, Čile, Kostariky, El Salvádora, Mexika a Spojených štátov sa ku Gilovi snažia dostať už tri dni. V noci na štvrtok pre AFP uviedli, že sa nachádzajú takmer meter od neho, no musia pracovať opatrne, aby predišli ďalšiemu zrúteniu neďalekých budov poškodených minulotýždňovým zemetrasením.
AFP konštatuje, že hoci sa zvýšili nádeje na záchranu jedného muža, Venezuela je vystavená katastrofe, ktorá mnohých ponechala bez príbytkov a dostatku potravín.
Dočasná venezuelská prezidenta Delcy Rodríguezová vyhlásila sedemdňový štátny smútok za obete zemetrasenia, ktorý sa začal v stredu o 18.00 h miestneho času (vo štvrtok 00.00 h SELČ).
Väčšinu zrútených budov v najviac zasiahnutom meste La Guaira označili písmenom D ako „deceased“ (zosnulý) - čo je podľa AFP znamenia, že záchranári tieto budovy prehľadali a nenašli žiadne známky života.
V utorok sa záchranárom podarilo vyslobodiť trojročného chlapca. Odborníci však upozorňujú, že je nepravdepodobné, že by uväznené obete prežili pod troskami viac ako 72 hodín.
Predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez v stredu oznámil, že počet mŕtvych po dvoch ničivých otrasoch s magnitúdami 7,2 a 7,5 vzrástol na 2295 a zranených je vyše 11.000 ľudí. Zemetrasenie poškodilo alebo zničilo 58.870 budov a bez domova ostalo takmer 13.000 ľudí. Podľa odhadov OSN je nezvestných 50.000 ľudí.
Rady ľudí čakajúcich na pomoc sa každým dňom predlžujú a mnohí prežívajú len vďaka ochote dobrovoľníkov a darom od spoluobčanov. Svetový potravinový program v utorok vyzval na poskytnutie 50 miliónov dolárov na zabezpečenie stravy pre zhruba 500.000 ľudí vo Venezuele na tri mesiace.
Obavy narastajú aj z vypuknutia epidémií. Hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Christian Lindmeier tvrdí, že záchranné zložky vo Venezuele sú pod „extrémnym tlakom“. V súčasnosti podľa neho existuje zvýšené riziko vypuknutia ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, ako napríklad osýpky a záškrt, a to z dôvodu nízkej miere zaočkovanosti pred zemetrasením.