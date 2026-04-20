< sekcia Zahraničie
Vo Venezuele sa začali protestné pochody proti sankciám USA
Autor TASR
Caracas 20. apríla (TASR) — Vo viacerých štátoch Venezuely sa v nedeľu začali protestné pochody proti sankciám uvalenými na túto juhoamerickú krajinu Spojenými štátmi. Prvé pochody, ktoré dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová nazvala „Púť za mier a bez sankcií“, sa konali v nedeľu v štátoch Táchira, Amazonas a Zulia. Vyvrcholia 1. mája veľkým zhromaždením v hlavnom meste Caracas, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a Reuters.
Od zajatia venezuelského prezidenta Nicolása Madura počas americkej vojenskej operácie v Caracase 3. januára americká vláda postupne zmiernila sankcie voči Venezuele, no mnohé naďalej platia. Rodríguezová, bývalá Madurova zástupkyňa, opakovane zdôrazňuje, že majú negatívny vplyv na ekonomiku krajiny.
„Každé jednostranné donucovacie opatrenie, z ktorých je 1081 v platnosti, je opatrením, ktoré bráni rozvoju venezuelského ľudu, opatrením, ktoré poškodzuje hospodárstvo, opatrením, ktoré ovplyvňuje príjmy zamestnancov,“ povedala Rodríguezová na proteste v štáte Zulia ležiacom na západe krajiny.
V štáte Táchira ležiacom na hraniciach s Kolumbiou viedol protestný pochod minister vnútra Diosdado Cabello. Účastníci skandovali heslá ako „Vieru ľudu nemožno sankcionovať“ či „Zrušte sankcie, nechajte môj ľud rásť“.
Za Rodríguezovej sa vzťahy medzi USA a Venezuelou v posledných mesiacoch zlepšili. Pod tlakom americkej vlády krajina otvorila svoj ropný sektor súkromným spoločnostiam a schválila zahraničné investície do ťažby. Prezident USA Donald Trump označil Rodríguezovú za „fantastickú“. Ako prejav dobre vôle bolo približne po siedmich rokoch opäť otvorené americké veľvyslanectvo v Caracase. Spojené štáty tiež zrušili sankcie voči Rodríguezovej.
