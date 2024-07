Vo Venezuele údajne zadržali jedného z lídrov opozície

Caracas 30. júla (TASR) - Vo Venezuele údajne zatkli jedného z lídrov opozície Freddyho Superlana. V utorok to na sociálnej sieti X uviedla jeho strana Vôľa ľudu, pričom opozícia spochybňuje výsledky nedeľných prezidentských volieb. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Len pred niekoľkými minútami uniesli nášho celoštátneho politického koordinátora Freddyho Superlana," uviedla strana vo vyhlásení. Medzinárodnú komunitu vyzvala na pozornosť a upozornila na zásahy prezidenta Nicolasa Madura proti opozičným politikom. Strana zverejnila video, v ktorom Superlana odvádzajú muži odetí v čiernom a naložili ho do auta.



Venezuelská volebná komisia v pondelok vyhlásila úradujúceho prezidenta Madura za víťaza nedeľňajších volieb. Maduro podľa nej získal 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát Edmundo González Urrutia skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov, hoci vo viacerých prieskumoch viedol. Opozícia vyhlásila voľby za zmanipulované.



Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová v pondelok vyhlásila, že má dostatok dôkazov o tom, že vo voľbách zvíťazil González Urrutia.



Počas pondelka vypukli protesty vo viacerých častiach venezuelskej metropoly Caracas, ako aj v ďalších mestách krajiny. V meste bolo nasadené množstvo policajtov, ktorí proti protestujúcim použili slzotvorný sprej. Generálny prokurátor Venezuely uviedol, že bezpečnostné zložky zadržali 749 demonštrantov.